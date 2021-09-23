GAZETECİLERE HAKARET ETTİ

Derin Talu, çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlamasa da erkek arkadaşı gazetecilere hakaret içeren cümleler sarf etmişti. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun küçük kızları Derin Talu, bu durum karşısında sessizliğini koruyarak, aracına binmişti. O sıra erkek arkadaşı ise hakaretlerine devam etmişti.