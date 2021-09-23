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Derin Talu ile Emre Işık aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

Derin Talu ile Emre Işık aşk mı yaşıyor?

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun iş insanı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık ile görüntülenmesi "aşk" dedikodularını alevlendirdi

23.09.2021 - 11:56 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir markanın sonbahar-kış koleksiyonu, önceki akşam Hasköy'de gerçekleştirilen defile ile modaseverlerle buluşturuldu. Geceye Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hande Ataizi, Aslıhan Doğan Turan, Deren Talu, Derin Talu ve Emine Ün gibi isimler katıldı.

  • YENİ BİR AŞK MI?

    Derin Talu, davette Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık ile birlikte objektiflere yansıdı.

    3 Eylül'de 18 yaşına basan Talu'nun Işık ile samimi halleri, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorularını akıllara getirdi. Taraflar, haklarında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

  • OLAYLI GECE

    Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Derin Talu'nun gecesi tatsız bitmişti. Geçtiğimiz ay liseyi bitiren Talu, erkek arkadaşıyla Bebek'teki bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmişti.

  • GAZETECİLERE HAKARET ETTİ

    Derin Talu, çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlamasa da erkek arkadaşı gazetecilere hakaret içeren cümleler sarf etmişti. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun küçük kızları Derin Talu, bu durum karşısında sessizliğini koruyarak, aracına binmişti. O sıra erkek arkadaşı ise hakaretlerine devam etmişti.

  • Dostlarının zorlaması ile araca bindirilen Talu, erkek arkadaşı ile mekandan ayrılarak gözlerden kaybolmuştu.

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