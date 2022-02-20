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‘Derin Kaos’un tanıtımı yapıldı. Özlem Yıldız’ın sunuculuğunu üstlendiği tanıtımda yer alan filmin oyuncuları Ümit Acar, Berivan Edebali, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, İskender Bağcılar, Mazlum Kiper, Sedat Savtak, Ayşen İnci ve Hüseyin Bul projeyi kabul etme sebeplerini anlattı.

Projeyi hazırlama ve titizlikle hazırlık sürecini geçirme sebeplerini açıklayan yapımcı Mehmet Enver Sarıkaya şunları söyledi; "Film, demokratik yapıyı sarsma amacında olan terörist yapılanmalara karşı devletin de bekası uğruna kendi içinde önlemler almış olduğunu anlatmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başına tebelleş olmuş cunta zihniyetinin ne kadar tehlikeli olduğunu, sermayenin gücüyle burjuvanın, silahın gücüyle cuntanın vesayetine karşı milletin dirayetinin, gücünün daha üstün olduğunu anlatmaktır. Toplumu kendi değerleri üzerinden suiistimal ederek devleti ele geçirmeye çalışanları yine aynı toplumun nasıl cezalandırabileceğinin mesajını vermektir."