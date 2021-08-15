DHA

Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesi’nde akraba olan Karataş ile Kömürcü aileleri arasında geçen yıl çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İki aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesi ve düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. 3 bin kişinin katıldığı yemekte 50 küçükbaş kesilerek davetlilere ikram edildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılınç'ın da katıldığı yemek sonrası taraflar Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.

'BARIŞ OLMADAN İNSANLIK OLMUYOR'

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hicabi Aytemür, barış olmadan insanlığın olmadığını belirterek, "Barışa vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kanaat önderi Şeyhmus Necimoğlu da, iki aile arasında ikinci bir olayın yaşanmaması için yaşlılar ve ilçedeki diğer kanaat önderleriyle birlikte barışı sağlamak için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ilıca Mahallesi Muhtarı Esat Karataş ise, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu vesileyle 50 kuzu kestik. 6 dev kazanda kaynadı, konuklara ikram edildi. 3 bin kişi civarında bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.