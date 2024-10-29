Derbinin İtalyan basınındaki yankıları!

"IMMOBILE, OSIMHEN KARŞISINDA YAVAŞLADI"

Lazio Channel: Eski Lazio oyuncusu Immobile ve eski Napoli oyuncusu Osimhen karşısında merakla beklenen bir maç oynandı. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı. Her iki yedek kulübesinde de güçlü bir İtalyan unsurunun yer aldığı maç, 90 dakika boyunca seyir zevki yaşattı. Her iki teknik direktör de tipik İtalyan futbolunu ortaya koydu.