DERBİ NE ZAMAN? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, yarın mı, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB kadro

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Bu kapsamda Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hangi tarihte ve nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...