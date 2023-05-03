Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Depremzedelerin protez ve ortez tedavilerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde yapılan giderler, genel sağlık sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar için İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak

Giriş: 03.05.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin protez ve ortez tedavilerine ilişkin karar Resmi Gazete'de
AA

Depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşanlara uygulanan protez ve ortez tedavisinin giderleri devlet tarafından karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, 6 Şubat'ta yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşanları kapsıyor.

Depremzedelerin sağlık kurulu raporuyla rehabilitasyon süreçlerinde ihtiyaç duydukları, yaralanma seviyesine göre ilk kez kullanacakları eksternal alt-üst ekstremite gövde protez ve ortezler ile buna yönelik tedavi giderlerinin karşılanması, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde yapılan giderler, genel sağlık sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar içinse İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İmamoğlu Adıyaman'da İstanbul seçimlerini hatırlattı
İmamoğlu Adıyaman'da İstanbul seçimlerini hatırlattı
Akşener ve Yavaş'tan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
Akşener ve Yavaş'tan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
Kabusu yaşadı! Motosikletliden kadına taciz
Kabusu yaşadı! Motosikletliden kadına taciz
Yasama döneminde 310 kanun kabul edildi
Yasama döneminde 310 kanun kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.