DASK YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

DASK poliçesi devlet tarafından yapılması mecburi kılınan bir sigorta türüdür. Her yıl yenilenmesi mecburidir. Konut sigortası tercihe bağlı olarak yaptırılabiliyor. Ancak DASK yaptırmak zorunludur. DASK yaptırmayanlara maddi bir yaptırım uygulanmıyor ancak geçerli bir DASK poliçesi bulunmayan evlere elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler verilmiyor.

DASK deprem sigortası bütün "mülk sahiplerine" mecburidir.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle ülkemizde DASK tarafından sunulan deprem sigortası, bütün mülk sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortası yaptırmamak çeşitli cezai yaptırımlara tabiidir.