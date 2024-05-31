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        Haberler Gündem 3. Sayfa Depremzede konteynerlerinde yangın! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Depremzede konteynerlerinde yangın!

        Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 8 konteynerin alevlere teslim olduğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:26
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        Depremzede konteynerlerinde yangın!
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        Osmaniye’de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

        İHA'nın haberine göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner zarar gördü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilen illerden olan Osmaniye’de Karaçay konteyner kentinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

        Bir konteynerde çıkan yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında can kaybı yaşanamazken 5 konteyner tamamen 3 konteyner de kısmı zarar gördü.

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        #son dakika
        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
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