Depremzede konteynerlerinde yangın!
Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 8 konteynerin alevlere teslim olduğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Osmaniye’de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.
İHA'nın haberine göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner zarar gördü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilen illerden olan Osmaniye’de Karaçay konteyner kentinde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bir konteynerde çıkan yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanamazken 5 konteyner tamamen 3 konteyner de kısmı zarar gördü.