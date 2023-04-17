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Malatya'da, depremzede ailenin otomobili, bakım için bırakılan servisinden çalındı. Ferdi Durdu'nun haberine göre olay, geçen cuma günü yaşandı. Depremzede H.K. ve eşi, 2020 model otomobillerini 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oto servisine 50 bin kilometre bakımı için bıraktı.

YIKAMA SIRASINDA ÇALINDI Aile, saat 13.45 sıralarında otomobili almaya gittiğinde servis personeli, "Yıkamada, birkaç dakika sonra getirilecek" dedi. Aile, 3 bin lira bakım ücretini ödeyerek beklemeye başladı. Ancak saat 15.00 sıralarında yanlarına gelen servis görevlileri, telefonda güvenlik kamerası görüntüsü izletti. Otomobil, saat 10.30'da servisin yıkama bölümünden çalınmıştı. Servis yetkililerinin hırsızlığı saat 13.30'da fark ettiği ve bir saat sonra da jandarmaya bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

SAHTE PLAKA TAKILMIŞ Otomobilin sahibi aile de jandarmaya giderek hem servisten hem de aracı çalan kişiden şikâyetçi oldu. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda otomobil, yeni sanayi sitesinde bir oto yıkama dükkanında üzerine sahte plaka takılı vaziyette bulunarak, sahibine teslim edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI Otomobili çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden İ.A.'nın daha önce aracın çalındığı serviste çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin aracın torpido kuşamını sökerek GPS takip cihazı olup olmadığını kontrol ettiği, araçta bulunan güneş gözlükleri, araç kitapçıkları ve aileye ait bazı özel eşyayı da aldıkları kaydedildi.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Malatya Valiliği tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT (Jandarmanın Dedektifleri) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yüzleri maskeli iki oto hırsızının 16 saatlik çalışmayla yakalandığı belirtildi.