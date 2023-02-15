HORASAN VE TAŞ ÖRGÜSÜ YÖNTEMİNİ KULLANDI
Mimar Sinan, eserlerinde Horasan harcının içeriğini değiştirerek kullandı. Temel dolgu malzemelerinden biri olan Horasan, Osmanlı ve Klasik Selçuklu mimarisinde fazlasıyla görülmektedir. Mimar Sinan aynı zamanda taş örgüsü yöntemine yeni bir boyut kazandırarak eserlerinde kullandı. Sinan, taşların birleşen yüzeylerine delikler açtı ve buralara tel monte etti. Telleri kurşunla doldurdu ve bu şekilde sabitledi. Yaptığı bu hamle sayesinde binalar elastiklik kabiliyeti kazandı. En şaşırılan unsurlardan biri de Süleymaniye’nin minareleri yumurta akı ile dikilmiş olmasıdır.