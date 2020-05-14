İlkbaharda ayrı bir renk cümbüşüne büründüğünü belirten ilçe sakinlerinden Ayhan Türkmen, “Sivrice’de bahar çok güzeldir, hele ki ilk bahar daha da güzeldir. Sivrice dört mevsimin güzelliklerinin yaşandığı ilçemizdir. Depremden sonra yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz, yine de güzeliz. Hazar Gölü’nün maviliği, Hazar Dağı’nın beyazlığı rengarenk zaten ilkbahar burada bir başka yaşanır. Her taraf cıvıl cıvıl olur” dedi.