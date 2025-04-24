Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti - Güncel Haberler

Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti - Güncel Haberler

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde sarsıntı sırasında içeride bulunan çalışanların panik içinde dışarı kaçtığı, bir çalışanın ise baygınlık geçirdiği anlar yer aldı. Aynı anda başka bir çalışanın ise soğukkanlılığını koruyarak yerinden kalkmadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.