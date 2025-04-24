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        Haberler Gündem Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti - Güncel Haberler

        Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti

        İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçiler panik yaşarken bir kişinin baygınlık geçirdiği, bir başka işçinin ise yemek yemeye devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:20
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        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
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        İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde sarsıntı sırasında içeride bulunan çalışanların panik içinde dışarı kaçtığı, bir çalışanın ise baygınlık geçirdiği anlar yer aldı. Aynı anda başka bir çalışanın ise soğukkanlılığını koruyarak yerinden kalkmadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.

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        #haberler
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