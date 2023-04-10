Tarihi caminin Anadolu medeniyetinin izleri açısından bir kimlik belgesi özelliği taşıdığına vurgu yapan İskenderoğlu, "6 Şubat’ta bölgemizde gerçekleşen depremlerle on binlerce canımızı kaybettik. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Tabi bu arada depremlerde kültür varlıklarımızda hasar gördü. Şu anda da 1224 tarihli Eski Malatya Ulu Cami önündeyiz. Bazı kaynaklarda yapının tarihi 1221 de olarak geçiyor. Aşağı yukarı 800 yıllık bir yapı. Selçukluların Anadolu’da yaptığı ilk cami örneklerinden bir tanesi. Genellikle Anadolu Selçuklu mimarisin de çok sık rastlamadığımız açık avlulu ünik bir örnek burası. Burada Büyük Selçuklu yapı geleneğinin devam ettirildiğini görüyoruz" dedi.