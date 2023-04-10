Önceliğin depremde etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması olmakla birlikte tarihi kültür varlıklarının ayağa kaldırılması noktasında çalışmaların yapıldığını kaydeden İskenderoğlu, "Yapının en kısa sürede yağa kaldırılması tekrar hafızamızın bir parçası olması oldukça elzem. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tüm organları ile teyakkuzda. Ayrıca bizler üniversiteler olarak belgeleme ve raporlamalara destek veriyoruz. Anadolu medeniyetinin izleri açısından, bu yapılar, bizim kimlik belgelerimiz yok olmasına göz yumamayız. Muhakkak korumak ve yaşatmak zorundayız. Bu bizim gelecek kuşaklara karşı en büyük sorumluğumuzdur" diye konuştu.