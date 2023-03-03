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DEPREMDE SON DURUM 3 MART| 25. gününde depremde acı bilanço netleşiyor! Depremde kaç bina yıkıldı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Deprem felaketinde son durum: 25. gününde depremde acı bilançoda son durum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 76 büyüklüğündeki iki deprem ve ardından 21 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve binlerce artçı sarsıntı sonrası yıkılan bina, ölü ve yaralı sayısı netleşiyor. Peki, 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin 25. gününde ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte depremde son durum...

Giriş: 03.03.2023 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Hatay'da ise 21 Şubat'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde dahil binlerce artçı sasrsıntı yıkımı daha da artırdı. Felaketinin üzerinden geçen 25. günün ardından ölü ve yaralı sayısı netleşmeye başladı. Hemen belirtelim ki arama - kurtarma faaliyetleri sonlanırken enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Peki, 3  Mart itiarıyla ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? İşte acı bilançoda yürek yakan rakamlar...

  • 25. GÜNÜNDE DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı.

  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

     

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

  • 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

     

  • "ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

    Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

    "İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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