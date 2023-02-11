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Depremde hayatını kaybeden kızı ve torununu iki gün arayla toprağa verdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde enkazdan cansız bedeni çıkarılan kızı 30 yaşındaki Nurcan Özdemir'i geçen çarşamba günü defneden Huriye Türkcan, 2 gün sonra 6 aylık torunu Ebrar'ı toprağa vermenin acısını yaşadı

Giriş: 11.02.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde hayatını kaybeden kızı ve torununu iki gün arayla toprağa verdi
Kızı ve torununu iki gün arayla defnetti
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DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 yıldır görev yapan polis memuru Yahya Özdemir, eşi Nurcan Özdemir ve 6 aylık bebekleri Ebrar, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde enkaz altında kaldı. Yahya Özdemir, ağır yaralı kurtarılırken, Nurcan Özdemir'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin 6 aylık bebekleri de enkazdan çıkarıldı.

Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki apartmandan çıkarılan Nurcan Özdemir'in cenazesi, geçen çarşamba günü Isparta'nın Eğirdir ilçesine getirildi. Hızırbey Camisi'ndeki cenazede, anne Huriye Türkcan (77) ile Nurcan'ın ablalarının feryatları yürek burktu. Nurcan Özdemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kervansaray Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nurcan Özdemir'in amcası Abdurrahman Türkcan, enkazdan çıkarılan Ebrar bebekten haber alamadıklarını anlattı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Bebeğin bulunmasını talep eden aileyi dün Hatay'da görevli polisler aradı. Bebeğin cenazesini alabileceklerinin bildirilmesi üzerine aile fertleri Hatay'a gitti. Abdurrahman Türkcan cenazeyi Eğirdir'e getirdi. Ebrar bebek yakınları tarafından Eğirdir Kervansaray Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.

ANANESİ AĞIT YAKTI

Ebrar bebeğin teyzesi Vesile Yavuzaslan kardeşinin ve yeğeninin mezarı başında, "Ebrar'ım canım seni ne görebildik, ne dokunabildik, öpemedik, koklayamadık' diyerek gözyaşı döktü. Hatay'da kızını geçen aralık ayında ziyaret eden ve bu ziyarette torununu gören Huriye Türkcan ise mezarda uzun süre ağıt yakarak ağladı.

Ebrar bebeğin amcası Ahmet Şerif Özdemir ise "Öncelikle Türkiye'nin başı sağolsun. İkinci kez Hatay'a gidip geldik. Bebeğimizi bulduk. Allah bir daha göstermesin bizlere bu acıyı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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