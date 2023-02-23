Hasar gören eserlere restorasyon

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, restorasyonu tamamlanan eserlerden boğa figürininin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin restorasyonunun tamamlandığını belirten Coşkun, "Onlardan biri 1983 yılında Lidar Höyük'te bulunan 10 santimetre uzunluğundaki pişmiş toprak boğa figürini. Müzedeki arkadaşlarımıza ve restoratörlerimize kalpten teşekkürler." ifadelerini kullandı.