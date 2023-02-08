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Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazında 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilginer'in acı haberini alan Aydın'daki ailesi, büyük üzüntü yaşadı

Giriş: 08.02.2023 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber
Enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber
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DHA

Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde Gönül ve Aydın Bilginer çiftinin kızı olan Büşra Bilginer, 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2020 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu’na İngilizce öğretmeni olarak atandı.

3 yıldır burada görev yapan Büşra Öğretmen, ara tatil sonrası okuluna gideceği ilk günün sabahında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazı altında kaldı.

2 gündür kendisinden haber alamayan ailesi, bugün saat 02.30 sıralarında ekiplerin Büşra öğretmenin cansız bedenine ulaştığını öğrendi.

Haberi alan Aydın'daki ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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