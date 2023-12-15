Depremde büyük bölümü yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi ayağa kaldırılıyor

Depremde cami kubbesinin olduğu gibi çöktüğünü, iki minarenin ise şerefenin üst kısmından yıkıldığını anımsatan Bacanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün talimatlarıyla camide önce hasar tespitine ardından ayağa kaldırılması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.