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        Haberler Gündem Güncel "Depremde barajlar çatladı" paylaşımı: Oğuzhan Uğur için istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        "Depremde barajlar çatladı" paylaşımı: Oğuzhan Uğur için istenen ceza belli oldu

        Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinde sahibi olduğu "BaBala TV" kanalının sosyal medya hesabından "barajların çatladığı" yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Uğur'un "Basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:16
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        Oğuzhan Uğur için istenen ceza belli oldu
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        Oğuzhan Uğur hakkında, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın ise duvarının çatladığı yönünde "BaBala TV" sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Hazırlanan iddianamede 8 kişi "müşteki" sıfatıyla Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

        İddianamede, 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem sonrasında "BaBaLa TV" adlı sosyal medya hesabından 7 Şubat günü "Acil-Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim" ve "Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor" şeklinde paylaşımların yapıldığı, paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yer aldığı ve söz konusu iddialar nedeniyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı ve halk arasında korku ile paniğe yol açtığına ilişkin paylaşımların yapıldı anlatıldı.

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        "BİR İNFİALE SEBEP OLMA AMACIMIZ YOKTU"

        Şüpheli Oğuzhan Uğur'un ifadesine yer verilen iddianamede, Uğur'un söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını belirttiği ve "Deprem sonrası BaBaLa TV'de çalışan ekibimizin yanına gönüllü kişiler geldi. Gönüllü kişilere çalışmaları için yer sağladık. Tweet atma bölümünün koordinasyonunda belirli bir kişi yoktu. Biz ekiple çalışmadan önce teyidi alınmayan hiçbir bilgiyi Twitter'dan paylaşmamaları konusunda uyardık. Telefon görüşmesi yapma yetkisine sahip 30-35 kişilik ekip, almış oldukları haberleri tweet atmakla yetkili olan yaklaşık 15 kişilik ekibimize aktarıyorlardı. Paylaşımların ardından böyle bir infial bilgisi bize geldikten sonra yaptığımız kontrollerden sonra paylaşımların ses kaydı ve teyidine ulaşıldı. Bu şahıs, telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Özdemir, Kültür Bakanlığı'nda çalıştığını söyleyen bir kadınla görüşüyor, kadının Bakanlıkta çalıştığına ilişkin bilgiler edinilmiş, bu teyitten sonra Yarseli Barajı’na ilişkin tweet atılmış. Hatırladığım kadarıyla tweeti atan şüpheli Özdemir'dir. Nurdağı'na ilişkin tweeti kim attı bilmiyorum. Atılan tweetler 7 Şubat tarihinde olmasına rağmen halkın galeyana getirilmesi ve kaçış görüntülerinin 11 Şubat tarihine ait olması bizim bir infiale sebep olma amacına sahip olmadığımızın göstergesidir. Hesaptan yapılan 3 paylaşımı ben yapmadım. Günlerce uykusuz kalan ve yardım etme amacı taşıyan ekip var. Bölge için milyonlarca lira para toplanmasına destek olduk. Tek amacımız depremde mağdur olan bölge halkına yardım etmek" dediği kaydedildi.

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        "TWEETİ BEN ATMADIM"

        Şüphelilerden Ercan Özdemir'in ifadesinde ise, "Ben bayanla telefonda görüştükten sonra bana ilettiği bilgileri teyit ekibine ilettim. Bundan sonraki aşamada teyit ekibi ve tweet atan ekibin ne yaptığını bilmiyorum ancak ben kesinlikle tweet atmadım. Oğuzhan Uğur ifadesinde benim tweet attığımı söylemiş ise de bu doğru değildir çünkü benim tweet atma yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerine yer verildi.

        "KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE PAYLAŞIMLAR YAPILDI"

        Hazırlanan iddianamede, BaBaLa TV adlı sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak paylaşımların yapıldığı, sosyal medya hesabının kullanıcısının Oğuzhan Uğur olduğu, şüpheli Uğur'un ifadesinden bir süre sonra avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde tweetlerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığını belirttiği, şüpheli Kayacan'ın ise bu hususu hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

        4'ER YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        İddianamede şüpheliler Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in ayrı ayrı "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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        #Oğuzhan Uğur
        #Sosyal medya fenomeni
        #Deprem
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