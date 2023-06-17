Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Depremde bacaklarını ve annesini kaybetti, üniversite hayalinden vazgeçmedi

Kahramanmaraş merkezli depremde iki bacağını ve annesi Betül Günyaşar'ı kaybeden Abdurrahman Aydın, üniversite sınavına tekerlekli sandalyeyle girdi. Aydın, "Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Annem için başaracağım” dedi

Giriş: 17.06.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde bacaklarını ve annesini kaybetti, üniversite hayalinden vazgeçmedi
Depremde bacaklarını ve annesini kaybetti, üniversite hayalinden vazgeçmedi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Abdurrahman Aydın (18), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay’da annesi Betül Günyaşar (40) ile enkaz altında kaldı. 15 saat sonra enkazdan annesiyle birlikte yaralı olarak çıkarılan Aydın’ın 3 gün sonra hastanede bacakları ampute edilirken, annesi ise hayatını kaybetti.

Ankara'ya sevk edilen ve Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tedavisinden sonra taburcu edilerek, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Aydın, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmek için bugün YKS'ye girdi. Aydın, YKS'nin ilk oturumuna Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde girerek, ter döktü.

"ANNEM İÇİN BAŞARACAĞIM"

15 yaşından itibaren dalış sporuyla uğraşan ve bacaklarını kaybettikten sonra da dalıştan vazgeçmeyen Aydın, elektrik elektronik mühendisliği okumak istediğini söyledi.

Hayallerini gerçekleştireceğine inandığını belirten Aydın, "Annem, kendim, ülkem için başaracağım. Hayatta hiçbir şey engel değil. Tedavi sürecimden dolayı burada okula başlayamadım. Evden üniversite sınavına çalışmaya devam ettim. Test çözdüm, ders çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım, kopmadım. Çünkü her şeyi başaracağımı biliyordum. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okumak istiyorum. Başaracağımdan eminim. Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Kader bizi buralara sürükledi. Annem için başaracağım" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Cip pastaneye daldı! O anlar kamerada
Cip pastaneye daldı! O anlar kamerada
2 ve 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları
2 ve 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları
Eskiden yaşam iksiri olarak biliniyordu!
Eskiden yaşam iksiri olarak biliniyordu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.