Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Depremde 65 kişiye mezar olan İsias Hotel ile ilgili sıcak gelişme! - Güncel haberler

Depremde 65 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel ile ilgili sıcak gelişme!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü Erdem Yıldız tutuklandı. İsias Otel, yürekleri yakan depremde, KKTC'den turnuva için kente gelen öğrencilerle turizm rehberlerinin de aralarında bulunduğu 65 kişiye mezar olmuştu

Giriş: 31.03.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde 65 kişiye mezar olan İsias Hotel ile ilgili sıcak gelişme! - Güncel haberler
Depremde 65 kişiye mezar olmuştu! İsias Hotel ile ilgili sıcak gelişme!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

65 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.

STATİK PROJE MÜELLİFİ VE FENNİ MESULDÜ

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Erdem Yıldız, cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İsias Otel'de flaş gözaltı!
İsias Otel'de flaş gözaltı!
Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti
Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti
Herkesin başına gelebilir! 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' tuzağı!
Herkesin başına gelebilir! 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' tuzağı!
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.