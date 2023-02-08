Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı depremin üçüncü gününde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7'lik Kahramanmaraş depremi ve 6,4'lük Gaziantep depremi; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilde yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayıları güncellenmeye devam ederken ölenlerin isimleri ve yaralananların isimleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri açıklanıyor. Ülkede 7 günlük yas ilan edilirken açıklanan son verilere göre depremde toplam 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi de yaralandı. İşte, Gaziantep depremi son durum gelişmeleri ve ölü, yaralı sayısı hakkında tüm merak edilen detaylar...