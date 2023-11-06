Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Ege açıklarında ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 6 Kasım Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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