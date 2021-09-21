Bugün sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen deprem, Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 21 EYLÜL
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Bitlis, Hizan'da 21.09.2021 11:50:05'de meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 EYLÜL
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.21 10:31:51 38.3387 38.2095 5.0 -.- 3.2 3.2 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2021.09.21 10:22:56 36.4497 27.1985 9.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 09:43:26 40.4337 26.4758 9.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDUZU-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel
2021.09.21 08:10:46 39.9668 25.9148 11.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.09.21 07:50:05 37.7775 27.3220 4.6 -.- 1.5 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) REVIZE01 (2021.09.21 07:50:06)
2021.09.21 07:48:23 37.8982 27.2538 9.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 07:41:51 37.9312 27.1883 5.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 07:35:40 36.3778 27.2350 1.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 07:33:56 36.4660 27.1582 23.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 07:32:33 40.8528 26.2485 1.4 -.- 2.5 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE) İlksel
2021.09.21 06:43:05 36.4780 27.1682 3.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 06:21:12 39.4510 27.5422 5.0 -.- 3.1 -.- SITMAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2021.09.21 05:43:19 35.7485 34.6713 28.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 05:42:19 37.8258 29.6558 6.5 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.09.21 04:32:28 36.4682 27.3040 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 04:24:43 36.4512 27.2943 8.8 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 04:02:36 36.6105 27.5132 8.7 -.- 1.5 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.09.21 03:50:19 37.4755 38.4963 7.3 -.- 1.5 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel
2021.09.21 03:05:44 33.8320 28.3922 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 02:55:51 39.1320 42.1595 12.4 -.- 1.5 -.- YONCALI-BULANIK (MUS) İlksel
2021.09.21 02:34:39 40.7790 27.3497 14.8 -.- 2.1 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.09.21 02:25:25 36.5288 27.1585 6.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 02:18:47 36.4957 27.3075 8.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 02:12:03 36.2883 27.1943 10.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 01:34:31 36.2568 27.1115 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 01:21:07 37.7158 29.3747 5.1 -.- 0.9 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.21 00:56:41 36.4370 27.2245 23.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 00:53:34 36.4977 27.2318 28.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 00:30:12 36.9968 35.9625 5.3 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.09.21 00:08:36 36.4805 27.2193 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 00:04:39 36.2055 26.9850 12.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!