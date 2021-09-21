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Deprem mi oldu? 21 Eylül nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 21 Eylül

Doğu Anadolu Bölgesi 21 Eylül Salı sabahına depremle başladı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 10.31'de meydana gelen deprem vatandaşın gündeminden düşmüyor. Son günlerde arka arkaya gelen deprem haberleri Türkiye'de meydana gelen son depremler neler? araştırmalarını arttırdı. Bugün (21 Eylül) nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

21.09.2021 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 21 Eylül nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 21 Eylül

Bugün sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen deprem, Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 21 EYLÜL

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Bitlis, Hizan'da 21.09.2021 11:50:05'de meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.21 10:31:51  38.3387   38.2095        5.0      -.-  3.2  3.2   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
2021.09.21 10:22:56  36.4497   27.1985        9.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 09:43:26  40.4337   26.4758        9.7      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENDUZU-GELIBOLU (CANAKKALE)                 İlksel
2021.09.21 08:10:46  39.9668   25.9148       11.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.09.21 07:50:05  37.7775   27.3220        4.6      -.-  1.5  -.-   YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN)                         REVIZE01   (2021.09.21 07:50:06)
2021.09.21 07:48:23  37.8982   27.2538        9.5      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 07:41:51  37.9312   27.1883        5.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 07:35:40  36.3778   27.2350        1.2      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 07:33:56  36.4660   27.1582       23.4      -.-  1.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 07:32:33  40.8528   26.2485        1.4      -.-  2.5  -.-   YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE)                      İlksel
2021.09.21 06:43:05  36.4780   27.1682        3.2      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 06:21:12  39.4510   27.5422        5.0      -.-  3.1  -.-   SITMAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)                  İlksel
2021.09.21 05:43:19  35.7485   34.6713       28.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 05:42:19  37.8258   29.6558        6.5      -.-  1.7  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.09.21 04:32:28  36.4682   27.3040        5.0      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 04:24:43  36.4512   27.2943        8.8      -.-  1.8  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.09.21 04:02:36  36.6105   27.5132        8.7      -.-  1.5  -.-   YAKAKOY-DATCA (MUGLA)                             İlksel
2021.09.21 03:50:19  37.4755   38.4963        7.3      -.-  1.5  -.-   KASIMKUYU-(SANLIURFA)                             İlksel
2021.09.21 03:05:44  33.8320   28.3922        5.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 02:55:51  39.1320   42.1595       12.4      -.-  1.5  -.-   YONCALI-BULANIK (MUS)                             İlksel
2021.09.21 02:34:39  40.7790   27.3497       14.8      -.-  2.1  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                       İlksel
2021.09.21 02:25:25  36.5288   27.1585        6.5      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 02:18:47  36.4957   27.3075        8.8      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 02:12:03  36.2883   27.1943       10.1      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 01:34:31  36.2568   27.1115        9.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 01:21:07  37.7158   29.3747        5.1      -.-  0.9  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.21 00:56:41  36.4370   27.2245       23.7      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 00:53:34  36.4977   27.2318       28.4      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 00:30:12  36.9968   35.9625        5.3      -.-  1.3  -.-   SELIMIYE-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2021.09.21 00:08:36  36.4805   27.2193        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 00:04:39  36.2055   26.9850       12.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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