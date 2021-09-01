Dün Kütahya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Özellikle Kütahya ve çevre illerinde yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 1 EYLÜL
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Balıkesir, Altıeylül'de 01/09/2021 - 12:59:47'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 EYLÜL
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.01 13:32:48 39.4932 27.8535 7.5 -.- 2.3 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2021.09.01 12:59:47 39.4550 27.8128 2.3 -.- 3.1 3.0 KIRAZPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2021.09.01 12:42:18 37.1835 28.0638 26.9 -.- 1.6 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2021.09.01 12:41:00 39.0000 30.1950 3.2 -.- 1.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.01 12:40:23 41.0260 29.3117 0.0 -.- 1.4 -.- PASAKOY-SANCAKTEPE (ISTANBUL) İlksel
2021.09.01 12:07:41 36.5742 36.0383 5.0 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.01 11:50:10 36.5150 28.6913 7.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.01 10:07:35 40.2447 31.7073 5.8 -.- 2.1 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.09.01 09:53:44 37.8320 29.3433 0.0 -.- 1.6 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.01 09:35:38 39.0248 30.2105 5.4 -.- 1.6 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.01 09:29:05 40.0100 28.8837 3.2 -.- 2.2 -.- NALINLAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.09.01 09:19:37 39.4212 28.1267 11.2 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.09.01 09:11:38 38.9842 30.2292 5.0 -.- 3.2 3.2 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.01 07:58:46 38.9808 30.2463 5.0 -.- 2.0 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.01 07:33:29 39.1402 27.5757 2.9 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.01 06:47:29 36.3705 27.1757 7.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.01 04:47:04 40.3737 34.4368 12.6 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.09.01 04:35:44 37.9083 27.2485 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.01 04:07:19 40.6283 36.8203 5.3 -.- 1.7 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.09.01 03:49:25 35.8985 29.7380 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.09.01 03:49:25)
2021.09.01 03:49:22 38.9827 30.2532 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) REVIZE01 (2021.09.01 03:49:25)
2021.09.01 03:31:56 37.7812 26.8595 7.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.01 02:39:58 38.5107 39.3123 5.0 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.09.01 01:55:22 36.0973 27.0632 19.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.01 01:33:08 35.2473 26.6327 18.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.01 01:30:21 39.2507 25.9645 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.01 01:26:32 39.0122 30.2423 5.0 -.- 1.6 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.01 01:22:31 37.5567 33.5328 3.1 -.- 2.2 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2021.09.01 01:04:53 39.3695 40.3943 22.5 -.- 1.6 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.09.01 00:58:05 38.0813 42.9657 7.7 -.- 2.1 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
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