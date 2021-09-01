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Deprem mi oldu? 1 Eylül 2021 Türkiye'de meydana gelen depremler neler? AFAD, Kandilli son depremler

Son zamanlarda Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listelerinin merak edilmesine neden oldu. Coğrafi olarak deprem bölgesi sayılabilen Türkiye'de en büyük gündem her zaman deprem oluyor. "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listeleri 1 Eylül

01.09.2021 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 1 Eylül 2021 Türkiye'de meydana gelen depremler neler? AFAD, Kandilli son depremler

Dün Kütahya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Özellikle Kütahya ve çevre illerinde yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 1 EYLÜL

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Balıkesir, Altıeylül'de 01/09/2021 - 12:59:47'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.01 13:32:48  39.4932   27.8535        7.5      -.-  2.3  -.-   TURKALI-(BALIKESIR)                               İlksel
2021.09.01 12:59:47  39.4550   27.8128        2.3      -.-  3.1  3.0   KIRAZPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2021.09.01 12:42:18  37.1835   28.0638       26.9      -.-  1.6  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2021.09.01 12:41:00  39.0000   30.1950        3.2      -.-  1.5  -.-   BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.09.01 12:40:23  41.0260   29.3117        0.0      -.-  1.4  -.-   PASAKOY-SANCAKTEPE (ISTANBUL)                     İlksel
2021.09.01 12:07:41  36.5742   36.0383        5.0      -.-  1.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2021.09.01 11:50:10  36.5150   28.6913        7.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.01 10:07:35  40.2447   31.7073        5.8      -.-  2.1  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2021.09.01 09:53:44  37.8320   29.3433        0.0      -.-  1.6  -.-   KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.01 09:35:38  39.0248   30.2105        5.4      -.-  1.6  -.-   YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA)                        İlksel
2021.09.01 09:29:05  40.0100   28.8837        3.2      -.-  2.2  -.-   NALINLAR-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2021.09.01 09:19:37  39.4212   28.1267       11.2      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2021.09.01 09:11:38  38.9842   30.2292        5.0      -.-  3.2  3.2   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.09.01 07:58:46  38.9808   30.2463        5.0      -.-  2.0  -.-   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.09.01 07:33:29  39.1402   27.5757        2.9      -.-  1.7  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.01 06:47:29  36.3705   27.1757        7.3      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.01 04:47:04  40.3737   34.4368       12.6      -.-  1.9  -.-   ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel
2021.09.01 04:35:44  37.9083   27.2485        8.7      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.01 04:07:19  40.6283   36.8203        5.3      -.-  1.7  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2021.09.01 03:49:25  35.8985   29.7380        5.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2021.09.01 03:49:25)
2021.09.01 03:49:22  38.9827   30.2532        5.0      -.-  1.9  -.-   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       REVIZE01   (2021.09.01 03:49:25)
2021.09.01 03:31:56  37.7812   26.8595        7.2      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.09.01 02:39:58  38.5107   39.3123        5.0      -.-  1.9  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2021.09.01 01:55:22  36.0973   27.0632       19.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.01 01:33:08  35.2473   26.6327       18.9      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.01 01:30:21  39.2507   25.9645        5.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.09.01 01:26:32  39.0122   30.2423        5.0      -.-  1.6  -.-   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.09.01 01:22:31  37.5567   33.5328        3.1      -.-  2.2  -.-   KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)                        İlksel
2021.09.01 01:04:53  39.3695   40.3943       22.5      -.-  1.6  -.-   CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)                           İlksel
2021.09.01 00:58:05  38.0813   42.9657        7.7      -.-  2.1  -.-   CILGA-CATAK (VAN)                                 İlksel

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