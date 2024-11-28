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        Haberler Bilgi Gündem Son Dakika Depremler 28 Kasım 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile az  önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Kahramanmaraş'ta deprem! 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi yurt genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe günü yaşanan depremler için son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 07:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:24
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        • 1

          Son dakika depremler listesi 28 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Alınan verilere göre, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kahramanmaraş deprem verilerini haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli ile 28 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

          4,1 büyüklüğündeki sarsıntının, yerin 7.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          ÇANAKKALE’DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:11’de Çanakkale’nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11.3 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor.

          Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        • 5
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