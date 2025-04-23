Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğündeki deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerektiğini belirtiyor. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasına neler konulmalı?" İşte deprem çantasında olması gereken yiyecek-içecek ve temin edilmesi gerekenler...