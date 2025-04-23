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        Haberler Bilgi Gündem Deprem çantasında neler olmalı, içinr neler konulmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenlerin listesi

        Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olmalı? Deprem çantasında olması gerekenlerin listesi

        İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, can kaybı yaşanmadı. Afetlerden hemen sonra deprem çantasında bulunması gereken malzemeler gündemdeki yerini aldı. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı?" İşte deprem çantasına konulması gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:13
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        • 1

          Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğündeki deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerektiğini belirtiyor. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasına neler konulmalı?" İşte deprem çantasında olması gereken yiyecek-içecek ve temin edilmesi gerekenler...

        • 2

          AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

          Gıda

          Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

          Önemli belge fotokopileri

          Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
          Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
          Zorunlu Deprem Poliçesi
          Diplomalar
          Pasaport, banka cüzdanı vb.
          Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
          Giyecekler
          İç çamaşırı
          Çorap
          Yağmurluk
          İklime uygun giysiler
          Su
          Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

        • 3

          Hijyen malzemeler

          Sabun ve dezenfektanlar
          Diş fırçası ve macunu
          Islak mendil
          Tuvalet kâğıdı
          Hijyenik ped

        • 4

          Diğer malzemeler

          İlk yardım çantası
          Uyku tulumu veya battaniye
          Çakı, düdük, küçük makas
          Kâğıt, kalem
          Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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