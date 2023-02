Deprem bölgesindeki kullanım suyu temiz mi? İşte analiz sonucu!

"SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK YOK"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve şu an için salgın ya da bulaşıcı hastalık riski olmadığını anlatan Dr. Özsarı, "Bulaşıcı hastalıkla ilgili olarak toplu yaşam alanlarında, atıklar ve çöplerin risk oluşturduğunu düşünerek halk sağlığı uzmanları ile bütün yaşam alanlarında, çadır kentlerde geziyoruz. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Her çadırkentte oluşturduğumuz sağlık merkezlerimizde günlük vaka kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda salgın düzeyinde bir sıkıntımız yok. Münferit olan her noktaya da hemen müdahale ederek kontrol altında tutuyoruz. Şu an için 10 ilimizde de bir salgın sıkıntımız yok" diye konuştu.