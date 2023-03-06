DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çevrimiçi olarak depremden etkilenen 10 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alınırken; eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.