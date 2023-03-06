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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? Yarın (6 Mart Pazartesi) okul var mı? Adana, Osmaniye, Gaziantep’te okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? Yarın (6 Mart Pazartesi) okul var mı?

Türkiye genelinde tüm okullarda gerçekleşen yarıyıl tatili deprem nedeniyle uzatılmıştı. Okul zili tüm öğrenciler için 20 Şubat’ta çalarken deprem bölgesindeki öğrenciler için açılış günü ileri bir tarihe ertelendi. Yarın okulların açılıp açılmayacağı ise gündemdeki yerini aldı. Deprem bölgesinde halihazırda okulları açılmamış öğrenciler Yarın (6 Mart Pazartesi) okul var mı? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? sorularının cevabını arıyor. İşte Adana, Osmaniye, Gaziantep’te okulların açılış tarihleri...

Giriş: 06.03.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacağı en çok merak edilen konular arasında. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların 2. dönem açılış tarihi ertelenmişti. Bakan Özer yaptığı değerlendirme ile illerin kategorilere ayrıldığını açıklamıştı. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılmıştı.

  • Şimdi ise gözler 2. kategoride yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki bugün okul var mı? Deprem bölgesi Adana, Osmaniye, Gaziantep okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

  • 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Şubat günü ders başı yaparken gözler deprem bölgesindeki illere çevrildi. Bakan Özer geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde okulların kademeli olarak açılacağı duyurdu. Bu illerde Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise okullar 1 Mart'ta açıldı. Yapılan programa göre 2. kategoride yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta başlayacak.

  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çevrimiçi olarak depremden etkilenen 10 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alınırken; eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

  • * Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretim takvimi

  • 13 MART'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

    1 Mart'ta açılması beklenen Adana'da okullar 13 Mart'a kadar ertelendi. İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitime başlayacak.

  • 27 MART'TA OKULLARIN AÇILACAĞI İLLER

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.

  • CUMHURBAŞKANI'NDAN DEVAMSIZLIK VE 11 İL AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamayla deprem bölgesinde ikinci dönemde okula devam zorunluluğun kaldırıldığını söyledi.

  • Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen illere Elazığ'ı da dahil etti. Böylelikle Elazığ dahil depremden etkilenen 11 ilde ikinci dönemde devam zorunluluğu kaldırıldı

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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