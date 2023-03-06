71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Şubat günü ders başı yaparken gözler deprem bölgesindeki illere çevrildi. Bakan Özer geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde okulların kademeli olarak açılacağı duyurdu. Bu illerde Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise okullar 1 Mart'ta açıldı. Yapılan programa göre 2. kategoride yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta başlayacak.