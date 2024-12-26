Deprem bölgesi kadınları Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde

1986 yılından bu yana dar gelirli kadınların yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmalarına destek olmak amacıyla Yılbaşı Alışveriş Şenliği düzenliyor.

KEDV’in iktisadi işletmesi Nahıl aracılığıyla, kooperatiflerin satış yoluyla gelir elde etmelerine yönelik düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği, 27 - 29 Aralık tarihleri arasında, Galataport İstanbul’un içindeki Saat Kulesi Meydanı’nda düzenleniyor.

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Şenlikte deprem bölgesindeki 11 il ve İstanbul’dan toplamda 60 kadın kooperatifi ürünlerini satışa sunacak. REKLAM İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB Kadın, Beyoğlu Belediyesi ve Galataport İstanbul’un desteklerinin yanı sıra Adıyaman Valiliği’nin de katkılarıyla düzenlenen şenlik 3 gün boyunca saat 10:00’dan 21:00’a kadar sürecek. COĞRAFİ İŞARETLİ, YÖRESEL ÜRÜNLER

Şenlik için özel olarak kurulan stantlarda kadınların el emekleri ile hazırladıkları yılbaşı hediyelikleri, tekstil ürünleri, aksesuar ve takıların yanı sıra ev tekstili ürünleri, seramik, doğal gıda ürünleri satılacak. Şenlikte, Hatay’ın kömbesi ve turunç reçeli, Adıyaman’ın pestili, Malatya’nın kuru kayısısı gibi daha pek çok kadın üreticilerin el emekleri ile hazırladıkları, coğrafi işaretli, geleneksel üretimler ve yılbaşı hediyelikleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

İsmini bolluk ve bereketten alan Nahıl, kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilerin özenle ürettikleri el emeği ürünlere tasarım desteği vererek ve pazarın ihtiyaçlarına uygun hale getirerek, ulusal ve uluslararası pazarda yer alabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.