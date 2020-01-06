Depoyu da tehdit ediyor - Haberler

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından petrol sektörü, deyim yerindeyse diken üstünde bir döneme girdi. Türkiye’de, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan Brent petrol, hızlı bir artış kaydetti. Yeni yıla 64 dolar düzeyinde başlayan Brent petrol, 70 dolar sınırını aştı. Halen, bu düzeylerde işlem görüyor.

ÜRÜN FİYATLARI DA ARTTI

Uluslararası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatları da artıyor. Ay başında ton fiyatı, motorinin 623, benzinin 610 dolar düzeyinde bulunuyordu. ABD-İran gerilimiyle birlikte fiyatlar artmaya başladı. Uluslar arası piyasalarda ton fiyatı mazotun 631, benzinin de 627 dolara yükseldi.

VERİLERİN DİLİ

Bu gelişme, araç depolarını etkileyecek mi? HABERTÜRK, bu soruyu sektör uzmanlarına sordu. Uzmanlar, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığı dahil bir dizi bilinmeyenin petrol ve emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu gerilim ve belirsizliği piyasaların tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Uzmanlar, “Hürmüz, bölgede üretilen petrolün önemli bir geçiş noktası. Petrol üreticisi ülkelerin çıkış kapısı olarak da nitelendirilebilir. Körfez’de üretilen petrolün önemli bir bölümü (yarıya yakın) buradan dünya pazarlarına sevk ediliyor. Hürmüz’ün kapanma olasılığı ciddi bir risk olarak öne çıkıyor” dedi.

Bugün için verilerin akaryakıtta bir zamma işaret etmediğini anlatan uzmanlar, “Ancak, piyasalar çok tedirgin. Jeopolitik risklere bağlı olarak emtia fiyatları artıyor. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesiyle hafta ortasında depoyu da etkileyecek bazı sonuçlar gündeme gelebilir. Bu daha çok benzin için söz konusu” dedi.