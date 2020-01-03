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Sabaha karşı ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi bölgede gerilimin ve topyekun savaş endişelerinin tırmanmasına yol açtı.

Bu endişelerin petrol arzına yönelik endişeleri beslemesiyle saldırının hemen ardından brent petrolün varil fiyatı 66.22 dolardan 69.16 dolara yükseldi. Böylece son 3.5 ayın zirvesini gördü. TSİ 8.00 itibarıyla ise varil fiyatı yüzde yüzde 3.1'lik artışla 68.35 dolardan işlem görüyor.

TALEPTE ARTIŞ BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir başka unsur ise Çin tarafından yaşanan gelişmeler. Çin Merkez Bankası son olarak bankaların rezervinde tutması zorunlu olan nakit miktarında indirime gitti. Bu bankaların piyasaya daha fazla nakit sürme imkanına kavuşması anlamına geliyor. Atılan bu son adım ve ABD-Çin arasında düşen ticaret gerilimi 2020'de petrol talebinde artış yaşanacağına yönelik beklentiyi artırdı.

Talebin artacağı, Ortadoğu'daki son karışıklıkların ardından arzda sıkıntı yaşanabileceği düşüncesi petrol fiyatlarındaki artışın ana sebebini oluşturuyor.