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Gıda üreticileri ile işletmeleri dijital platformda bir araya getirerek tüm tedarik zincirini yöneten tedarik zinciri yönetimi entegrasyonlu B2B e-ticaret platformu DepoDone, Londra merkezli Red Carpet Capital Limited tarafından 15 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Nil Nurlu Deniz, Emre Üstüner ve Serkan Deniz tarafından kurulan girişimin, gıda alanında tüm tedarik zincirini uçtan uca yönettiği kaydedildi.

İş süreçleri hakkında bilgi veren DepoDone CEO’su Nil Nurlu Deniz, "Kaynağından, nihai tüketiciye gidene kadarki yolda tüm tedarik zincirinin şeffaflaşmasını sağlayan iş modelimiz ile fazladan maliyetleri de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Tedarik zincirinin dijitalize edilmesi ve şeffaflaşması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamına önem veren girişim, yüzde 65 kadın çalışan oranına sahip.

DepoDone'un üretici seçiminde de kadınları önceliklendirdiği ve gıda tedarikinde kadın kooperatifleri ve dernekleri ile yakın iş birlikleri kurmaya özen gösterdi belirtildi.