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Haberler Dünya Kupası 2022

Denzel Dumfries ilki başardı!

ABD'yi 3-1 yenen Hollanda'da Denzel Dumfries, 2022 Dünya Kupası'nda bir maçta 3 gole etki eden ilk futbolcu oldu

Giriş: 03.12.2022 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Denzel Dumfries ilki başardı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. 10. dakikada Hollanda öne geçti. Kısa paslarla hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçen "Portakallar"da topu son kontrol eden Dumfries, sağ kanatta yerden ortaladı. Depay'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

45+1. dakikada Hollanda, ikinci golü buldu. Ceza sahasının sağından son çizgiye yakın bir noktadan Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Blind, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

81. dakikada Hollanda üçüncü kez ağları havalandırdı. Blind'in soldan ortasında, arka direkte Dumfries'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

Denzel Dumfries, 2022 Dünya Kupası'nda bir maçta 3 gole etki eden ilk futbolcu oldu.

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