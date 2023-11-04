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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114 (MAÇ SONUCU) - Nikola Jokic, Luka Doncic'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114 (MAÇ SONUCU)

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 125-114 mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile maça damgasını vurdu. Dallas'ta ise Luka Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:17
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        Müthiş düelloda Jokic'li Denver galip!
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        NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Mavericks'i 11 sayı farkla yendi.

        Nuggets'ta Nikola Jokic ile Mavericks'te Luka Doncic'i karşı karşıya getiren maçta iki yıldız basketbolcunun öne çıkan performansında maçı Jokic'in takımı kazandı.

        Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı.

        Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu.

        BRUNSON'UN 45 SAYISI YETMEDİ

        Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.

        Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

        New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

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        SONUÇLAR:

        Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116

        Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105

        Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109

        Miami Heat-Washington Wizards: 121-114

        Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141

        Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114

        Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)

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