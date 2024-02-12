Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada!
İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken sürekli "sakin olun" çağrıları yapıldı
Giriş: 12.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:50
İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
"SAKİN OLUN" ANONSLARI YAPILDI
İHA'da yer alan habere göre panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.