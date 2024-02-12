Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada! - Bursa haberleri, hava durumu son dakika

        Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada!

        İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken sürekli "sakin olun" çağrıları yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

        "SAKİN OLUN" ANONSLARI YAPILDI

        İHA'da yer alan habere göre panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi.

        Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.

        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        Habertürk Anasayfa