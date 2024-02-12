Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Trakya ve Kuzey Ege’de, bugün kuvvetlenen yağmur, akşam ve gece saatlerinde kıyı Ege ve Akdeniz’de de şiddetli yağacak. Antalya ve ilçelerinde bu gece ve yarın su baskınları yaşanabilir, Muğla ile Antalya arasında zemin katlarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluşabilir. Isparta ve Burdur çevresinde de lokal olarak çok kuvvetli yağmur görülecek, bu kesimde gelecek 24 saat içinde beklenen yağışlara karşı tedbirli olmakta fayda var. Bölgede bu gece başlayacak fırtınanın da yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da son 12 saattir aralıklı yağmur yağıyor, hava sıcaklığı 15°C civarında hissediliyor. İstanbul’da gelecek 4 gün aralıklı yağmurlar sürecek. Bu yağış şiddetli bir sağanak haline dönmeden, ağır ağır yağarken her günün birkaç saati yağmurlu geçiyor.

Bu hafta ortası deprem bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak bekleniyor, bu duruma 14 Şubat Çarşamba sabahından itibaren hazırlıklı olunması gerekir.

Çarşamba ve perşembe özellikle Antakya, Hatay, Adıyaman ve Malatya, kuvvetli yağmurlar nedeniyle su baskınları yaşayabilir. Deprem bölgesinde son haftaların en kuvvetli hava olayları yaşanacak görünüyor.

Yarın Orta ve Doğu Karadeniz’de, çarşamba ise kıyı Ege’de rüzgar fırtınası hayatı olumsuz etkileyebilir. Ordu-Giresun-Samsun kıyılarında salı günü beklenen rüzgar sürati saatte 60 km’ye ulaşabilir.

SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞÜYOR

Sert bir kış havasına dönmese de, bu hafta ortası hava yeniden soğuyor. İstanbul’da 15°C olan sıcaklık 7°C’ye, Ankara’da 5°C’ye kadar düşecek. İzmir ve çevresinde de hissedilenler 10°C’ye iniyor.

DOĞU ANADOLU KAR BEKLİYOR

Bu soğuma ve yağış ile Doğu Anadolu’da bazı yüksek kesimlere yeni kar düşecektir ancak sadece doğu sınırlarımıza yakın yerlerde kar görebileceğiz. Haftanın genelinde beklenen yağışların neredeyse tamamı yağmur şeklinde iniyor.

KAYGAN YOL UYARISI

Çarşamba ve perşembe sabahları çiy oluşumu görülebilir, kıyıdan uzak iç kesimlerde yollar çiy (ve yer yer hafif buzlanma) nedeniyle normalden daha riskli olacaktır. Erken saatlerde yolculuk yapıyorsak, bu zemin koşulunu dikkate almakta yarar var.