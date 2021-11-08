Son olarak aynı ligde Bursaspor´u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, başkan Mehmet Uz´un katıldığı törenle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Tekke, kariyerinde daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında da Denizlispor´da görev yapıp takımı kümede tutmuştu.

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