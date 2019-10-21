SERDAR ALİ ÇELİKLER: Deniz Türüç - Ozan - Gustavo - Tolga 4'lüsünden oluşan orta alan ile Denizli'ye pozisyon dahi vermemeliydi ki vermediler zaten. Peki ne oldu? Acemi kaleci bir kez daha boşa çıktı. Fenerbahçe'nin yıllardır kanayan yarası bu.. Ölüyü dirilten kalecileri var.