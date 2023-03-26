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Denizlispor'da teknik direktörlük görevine Kemal Kılıç getirildi

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Giriş: 26.03.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Denizlispor'da teknik direktörlük görevine Kemal Kılıç getirildi
İHA

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, daha sonra yönetimle bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

A. Denizlispor yönetiminin yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz” denildi.

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