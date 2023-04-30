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Denizlispor: 1 - Samsumspor: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında şampiyon Yılport Samsunspor, düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi

Giriş: 30.04.2023 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
Denizlispor: 1 - Samsumspor: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında, Altaş Denizlispor evinde Yılport Samsunspor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Geçen hafta deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Denizlispor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşmişti.

17 puanda kalan Denizlispor, haftaya İzmir deplasmanında Altay'a konuk olduktan sonra 1. Lig maratonunu tamamlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken son 2 maçtan ise hükmen 3 puan alacak.

Geçen hafta Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantileyen Samsunspor ise bu galibiyetle puanını 72'ye yükseltti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Ali Ülgen, Celil Yüksel

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Okan Derici (Dk. 73 Oğuzhan Sarı), Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Mehmet Eren Sıngın (Dk. 46 Mehmet Ali Ulaman), Emre Furtuna (Dk. 46 Yusuf Emre İnanır), Berkant Günem, Oktay Kısaoğlu, Samet Emre Gündüz (Dk. 88 Alihan Kalkan), Emre Burgaz,

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Alim Öztürk, Fofona, Cihan Kahraman, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Osman Çelik), Benasser, Barış Alıcı (Dk. 82 Ali Ülgen), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Mucahit Albayrak (Dk. 46 Soner Gönül), Sauza (Dk. 63 Ahmet Sağat)

Goller: Dk. 75 Osman Çelik, Dk. 82 Fofana (Samsunspor), Dk. 86 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Cihan Kahraman, Dk. 45+4 Yunus Emre Çift, Dk. 85 Alim Öztürk, Dk. 90+6 Osman Çelik (Samsunspor), Dk. 87 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor)

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