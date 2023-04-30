Yeşil-siyahlı ekip, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken son 2 maçtan ise hükmen 3 puan alacak.

Geçen hafta Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantileyen Samsunspor ise bu galibiyetle puanını 72'ye yükseltti.