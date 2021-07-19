Pamukkale, salgın sonrası dönemin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerlerinden Pamukkale, 2019 yılında temmuz-ağustos aylarında günlük ortalama 15 bin, yıl toplamında da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlarken, tüm dünyayı etkileyen salgın sonrası geçen seneyi 625 bin 120 ziyaretçiyle kapattı.Salgın döneminde ziyarete açık olduğu günlerde misafir sayısı günlük 500'lere kadar gerileyen Pamukkale, bu yılın ocak-haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 50 artışla 250 bin 158 ziyaretçiyle kapattı.
Kurban Bayramı tatiliyle sıcak havaya aldırmayan yerli ve yabancı turistlerin ören yerine akın etmesiyle 18 Temmuz Pazar günü 12 bin 236 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.
- "Ciddi yoğunluk görüyoruz"
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, salgından dolayı tüm dünya vatandaşlarının 1,5 yıldır tatil özlemi olduğunu belirtti.Bazıları için 11, bazıları için 9 günlük uzun tatil döneminde tüm vatandaşların tatil yörelerine akın ettiğini dile getiren Şen, şunları söyledi:
"Pandemiden dolayı geçen yıl gelemeyen gurbetçi vatandaşlarımız da akın akın ülkemize geliyor. Çok büyük bir yoğunluk var. Tesislerimizde doluluk oranı üst seviyede. Bayram döneminde Pamukkale'ye gelen vatandaşlarımız hem travertenlerin büyülü güzellikleriyle karşılaşacaklar hem antik havuzda yüzecekler. Tüm vatandaşlarımızı Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini görmeye davet ediyoruz."
Pamukkale ören yerinin salgın öncesi günlük 15 binli sayıları gördüğünü hatırlatan Şen, "Pandemi sonrası dönemin rekoruna ulaşarak 12 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Bayram boyunca da bu artarak devam edecek diye bekliyoruz. Oldukça iyi bir tatil dönemi olacak." diye konuştu.Turizmci Ahmet Kıvılcım da Pamukkale'nin tatil beldelerine gidenlerin uğrak noktası olduğunu, bayram tatili süresince günlük 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade etti.
Konya'dan ailesiyle tatile geldiğini belirten Mustafa Sağkaya, uzun zamandır dışarı çıkamadıklarını, Kurban Bayramı'ndan istifade bir Türkiye turu yapmak istediklerini belirterek, "Hazır yolumuzun üstünde de Pamukkale varken burayı görelim dedik. Açıkçası çok beğendim. Fotoğraftakilerden daha güzel." dedi.
Moskova'dan eşiyle gelen Kazak asıllı Aygün Kudretaliyeva ise Pamukkale'nin güzelliklerinin yanı sıra insanlarının temiz kalpli ve samimi olmasından çok etkilendiklerini, arkadaşlarına burayı tavsiye edeceğini anlattı.
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