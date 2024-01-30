REKLAM advertisement1

Denizli’nin kuzey toprakları Ege Bölgesi’nde bulunurken güney toprakları Akdeniz’de yer almaktadır. Denize kıyısı olan bu ilin ekonomisini tarım, ticaret, sanayi, dokumacılık ve tarım oluşturmaktadır. Doğal taşlar ve mermer ihracatında da adından söz ettiren şehirlerdendir. Denizli ilçeleri nelerdir? Denizli’nin ilçeleri tam listesi nedir? Denizli merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Denizli ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Denizli İlçeleri

Ülkemizin en büyük 15. şehri olan Denizli’nin sembolü birçoğumuzun bildiği Denizli horozudur. Turizm açısından da ülkemizin önde gelen şehirlerindendir. Pamukkale Travertenleri, Karlık Mağarası, Keloğlan Mağarası, Çakırlar Mağarası ve Alacain Mağarası, pek çok turistin ziyaret ettiği yerlerdir. Ayrıca Pamukkale Travertenleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başarmıştır. Bu doğal oluşumun göz alıcı manzarası dünya genelinde bir üne sahiptir. Pek çok termal su kaynağına da ev sahipliği yapan kent, sağlık turizmiyle de ön plana çıkmaktadır. 'Karahayıt' kaplıcaları ziyaretçilerine şifa kaynağı olmaktadır. Birbirinden güzel şelaleleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan kentin en bilinen şelaleleri; Kaya Şelalesi, Gümüş Şelalesi ve Güney Şelalesi’dir. Denizli ilimizin 19 ilçesi bulunmaktadır. Bu 19 ilçenin 2’si merkez ilçelerdir. İşte, Denizli ilimizin ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Merkezefendi

Pamukkale

Diğer İlçeler:

Acıpayam

Babadağ

Baklan

Bekilli

Beyağaç

Bozkurt

Buldan

Çal

Çameli

Çardak

Çivril

Güney

Honaz

Kale

Sarayköy

Serinhisar

Tavas

Denizli'nin İlçeleri

Şehrin ekonomisini sanayi ve ticaret şekillendirmektedir. Şehir özellikle tekstil ve bakır konusunda kendini geliştirmiştir. Bu sebeple de mermer ve doğal taş ticaretinde önemli bir rol üstlenmektedir. Şehrin tarihi günümüzden yüzyıllar öncesine kadar uzanmaktadır. Burada bilinen en eski yerleşim Laodikeia kentine aittir. M.S. 7. yüzyılda bir deprem sonucunda yıkılan kent Kaleiçi tarafına taşınmıştır. Kaleiçi’ne taşınan kent Ladik adını almıştır. Eski Türkçede Tengiz kelimesi deniz anlamını taşımaktadır. Tengüzlü ise bugünkü imlâsıyla “Denizli” demektir.

Sanayi ve ticareti oldukça hızlı gelişen Denizli, ülkemizin en kalkınmış şehirlerinden biridir. Öyle ki dünyada tekstilin en önemli başkentleri arasında yer almaktadır. Kent; havlu, bornoz ve ev tekstilinde gerek ABD gerekse AB pazarında iyi bir saygınlık yakalamayı başarmıştır. Köklü tarihiyle birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış olan Denizli ilimizin 19 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas.

Denizli Merkez İlçeleri

Antik dönemde yaşayan pek çok ileri medeniyetin bu topraklarda hüküm sürdüğünü bir nevi belgeleyen ve kazılardan çıkarılan antik kalıntılar, bu toprakların önemini bir kere daha göz önüne sermektedir. Antik bir oluşumun tarihsel serüveninde etkin bir rol oynayan şehir, günümüzde hem doğal oluşumları hem de beşeri yapılarıyla ilgi toplamaktadır. Denizli şehrimizin güncel nüfusu 1.056.332 olarak açıklanmıştır. Denizli ilimizin en kalabalık ilçesi Pamukkale, en az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Baklan ilçesidir. Şehrin 2 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

Merkez İlçeler:

Merkezefendi

Pamukkale

Denizli İlçeler Haritası

İlçelerin görünümü ve büyüklükleri hakkında bize en net bilgiyi haritalar vermektedir. Haritalar aracılığıyla şehrin ilçelerinin konumuna, yüz ölçümlerine ve büyüklüklerine ulaşım sağlayabiliriz. Denizli ilçelerinin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

ÖNERİLEN VİDEO