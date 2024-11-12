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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de vatandaşlara ücretsiz "perlatör" | Son dakika haberleri

        Denizli Büyükşehir'den su tasarrufu için vatandaşlara ücretsiz "perlatör"

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), suyun korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında vatandaşlara perlatör (musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatı) dağıtımına başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:42
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        Denizli'de vatandaşlara ücretsiz "perlatör"
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü kentte suyun korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda DESKİ Bayramyeri Meydanı'nda kurduğu stantta, içme suyu abonelerine musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatı olan "perlatör" dağıtımına başladı.

        Bunun yanında pilot bölge olarak belirlenen Yenişehir Mahallesi'nde de kapı kapı dolaşan DESKİ personeli, ev ve işyerlerine de su tasarruf aparatları dağıtırken, vatandaşların isteği doğrultusunda ücretsiz montaj hizmeti de veriyor. Mahalle sakinleri ayrıca su tasarruf aparatlarını Yenişehir Muhtarlığından da temin edebiliyor. Perlatör almak isteyen vatandaşlar ayrıca DESKİ'nin internet adresinden de su protokolüne katılarak DESKİ ana hizmet binasından aparatları ücretsiz olarak temin edebiliyor.

        Su tasarruf protokolü, "Suyumuza sahip çıkalım, yarının suyunu bugünden koruyalım!" sloganıyla hazırlandı. Denizlililerin içme suyunu daha bilinçli kullanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Su Tasarruf Protokolü dijital ortamda verilecek tasarruf taahhüt ve önerileri kapsıyor. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat çekilen Su Tasarruf Protokolü'ne katılan vatandaşların mail adreslerine DESKİ tarafından teşekkür sertifikaları da gönderiliyor. Teşekkür sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar bilinçli su kullanım kültürü oluşturma amacına da destek veriyor.

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