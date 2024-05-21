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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de motosiklet devrildi, sürücü öldü

        Denizli'de motosiklet devrildi, sürücü öldü

        Denizli Çal'da motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerinde başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:19
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        Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Denizler Mahallesi yakınlarında Aslan Becip idaresindeki motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, Becip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        AA'nın haberine göre; Becip'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Denizli
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