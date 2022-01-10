Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kaza, Tavas ilçesi Akyar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muğla-Denizli Karayolu üzerinde kent merkezi istikametine doğru 20 YY 370 plakalı minibüsle seyir halinde olan sürücü Mustafa Avcık (50) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüsle refüje çarparak taklalar atması sonucu karşı şeride geçti. O anda karşı şeritten araç gelmemesi ise başka bir kazayı önledi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Yolcu konumunda bulunan yaralı vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İHA'nın haberine göre; ağır yaralanan minibüs sürücüsü Avcık, sıkıştığı yerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan; yaralı olarak kurtarılan yolcu konumundaki vatandaş ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.