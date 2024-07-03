Denizli'de feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde freni tutmayan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Otomobilin kopan motoru ve parçalarının yola saçıldığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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Denizli-İzmir kara yolunda seyir halinde olan otomobil, Merkezefendi ilçesinde Hacieyüplü Kavşağı'nı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
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Otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilin ön tarafı çarptığı ağaca takılı kalırken kopan motoru ve diğer kısımları ise yola saçıldı.
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Kazada, otomobilde bulunan 6 kişiden 5’i yaralandı.
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İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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Polis ekipleri, aracın kopan parçalarının başka bir kazaya neden olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
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Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yoldaki trafik normale dönerken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.