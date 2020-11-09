Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Abdulkadir Şahin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, pozitif vakalara rastlanan Koçarboğazı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatılarak, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandı.

Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı süre boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.

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