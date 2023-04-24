Denizli'de bir deve çocuğu ensesinden yakalayıp kaldırdı!

Boynunu uzatan deve, ağzıyla çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdı. Durumu fark eden babası, çocuğu yakalayıp devenin ağzından kurtardı. Çocuk, çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Boynu ile başı arasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.

Bu arada hayvanat bahçesi yetkilileri, devenin bulunduğu bölümdeki çitlerin boyunu uzattı.

Çocuğun deve tarafından havaya kaldırıldığı anlar, başka bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.