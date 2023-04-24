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Hayvanat bahçesinde devenin çocuğu ensesinden yakaladığı anlar kamerayla görüntülendi

Denizli'de bir hayvanat bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Olayda bir devenin 8 yaşındaki bir çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdığı anlar görüntülendi. Başı ve boynu arasında doku zedelenmesi yaşayan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi

Giriş: 24.04.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Korku dolu anlar! Denizli'de bir deve çocuğu ensesinden yakalayıp kaldırdı - Haberler
Denizli'de bir deve çocuğu ensesinden yakalayıp kaldırdı!
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AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki hayvanat bahçesindeki devenin ağzıyla bir çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre Çamlık Parkı içinde, hayvanat bahçesine ailesiyle gelen 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, buradaki hayvanları izlemeye başladı.

ÇİTLERİN BOYU UZATILDI

Boynunu uzatan deve, ağzıyla çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdı. Durumu fark eden babası, çocuğu yakalayıp devenin ağzından kurtardı. Çocuk, çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Boynu ile başı arasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun deve tarafından havaya kaldırıldığı anlar, başka bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada hayvanat bahçesi yetkilileri, devenin bulunduğu bölümdeki çitlerin boyunu uzattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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