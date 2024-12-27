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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de bağ evinde feci yangın: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Denizli'de bağ evinde feci yangın: 1 ölü

        Denizli'nin Tavas ilçesindeki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler arasında kalan kadın yanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 01:14
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        Bağ evinde feci yangın: 1 ölü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde, bir bağ evinde çıkan yangında Ayşe Uçar (55), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Avşar mevkisindeki bir bağ evinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

        Tek katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        YANARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, tamamen yanan bağ evinde Ayşe Uçar'a ait olduğu belirlenen ceset buldu. Uçar'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Denizli
        #Tavas
        #Son dakika haberler
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